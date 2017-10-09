Швейцарский университет начал принимать оплату за обучение в биткоинах

В университете активно изучается технология блокчейн

Студенты швейцарского Университета прикладных наук, расположенного в Люцерне, теперь смогут оплатить обучение с помощью криптовалюты Bitcoin. Платежи в биткоинах будут конвертироваться в валюту Швейцарии еженедельно или ежедневно.

В университете активно изучается технология блокчейн. Это и способствовало решению вопроса о приеме платежей в биткоинах.

Процессинг будет осуществлять стартап Bitcoin Suisse AG. Именно они возьмут на себя риски, связанные с колебаниями курса криптовалюты. Платежи в биткоинах будут конвертироваться в валюту Швейцарии еженедельно или ежедневно, при достижении порога в 10 тысяч швейцарских франков. Комиссия составит 1%.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду Украины подали законопроект о криптовалютах.

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