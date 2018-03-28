SimbaPay применит ИИ для нового сервиса

Жители африканских государств смогут совершать денежные переводы между странами с помощью чат-бота. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно отправить SMS. Также переводы доступны в мессенджере Facebook. Такой функционал запускает британская платформа SimbaPay.

Робот создан с использованием искусственного интеллекта. Для совершения транзакции достаточно знать номер телефона получателя — информацию о банковском или мобильном счете сервис подтягивает автоматически.

Получатель платежа может сам выбрать, на какой счет оформить зачисление средств. Это могут быть банковские реквизиты или аккаунт мобильного оператора (кошельки M-Pesa, MTN Money, Airtel Money).

Служба позволяет переводить средства практически мгновенно в режиме 24/7 и работает также с европейскими государствами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, что треть венчурных инвестиций в Африке направлено в FinTech. Объем венчурных инвестиций в стартапы африканских стран в 2017 вырос на 51% (до $195 млн). Во многом этот рост обусловлен развитием финтеха. Так, на долю проектов в сфере финансовых технологий (45 стартапов) пришлась треть венчурного капитала.

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По материалам thepaypers.com