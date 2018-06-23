Процедура ликвидации активов Mt. Gox заменена гражданской реабилитацией

Окружной суд Токио постановил начать процесс гражданской реабилитации биржи-банкрота MtGox в феврале 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Данное решение суда означает, что глава попечительского совета MtGox Нобуаки Кобаяши в ближайшем будущем не будет продавать биткоины биржи. Теперь лица, пострадавшие от взлома биржи, смогут законно претендовать на возмещение убытков в BTC-эквиваленте, поскольку процесс гражданской реабилитации не предполагает обязательную продажу активов банкрота.

Все кредиторы, которые хотят получить возмещение в биткоинах, должны будут повторно подать заявление до 22 октября.

Тем не менее, даже в случае распределения биткоинов среди кредиторов, стоит ожидать, что некоторые из них захотят продать свою долю.

Напомним, ранее Кобаяши заявил, что продажа биткоинов и Bitcoin Cash на общую сумму $406 млн не повлияла на падение рынка.

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По материалам forklog.com.