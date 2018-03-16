Сколько денег ежегодно отмывают киберпреступники — исследование

Названы основные инструменты для отмывания денег
Компания Bromium обнародовала результаты независимого академического исследования о макроэкономике киберпреступности и о том, как киберпреступники отмывают прибыль.
Согласно исследованию, доходы киберпреступников составляют около 8-10% от общей незаконной прибыли, отмытой по всему миру. Предположительно, эти суммы могут достигать от $80 млрд до $200 млрд в год.
По словам авторов исследования, основным инструментом для отмывания денег среди киберпреступников считаются виртуальные валюты. При этом многие из мошенников отказываются от биткоина в пользу менее известных криптовалют.
Кроме того, с помощью скрытого сбора данных исследователи установили, что PayPal и другие цифровые платежные системы используются киберпреступниками для отмывания денег. Это зачастую делается с использованием техники «микро-отмывания», когда совершаются несколько небольших платежей.
В исследовании использовалась информация из первых рук — интервью с осужденными киберпреступниками, а также данные международных правоохранительных органов, финансовых учреждений и конспиративные наблюдения в даркнете.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры украли у международной компании 1,5 млн евро. Украинские киберпреступники атаковали международную логистическую компанию.
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По материалам thepaypers.com