Сколько валюты украинцы сдали в обменники

Стало известно, какую сумму украинцы оставили в банках и небанковских обменных пунктах за первый месяц лета

В июне 2017 года небанковские обменники купили у населения валюты на $297,5 млн. Примерно такую же сумму ($292,1 млн) эти учреждения продали другим клиентам, которым была нужна валюта.

По данным НБУ, через банки проводится гораздо больше операций по продаже долларов. За тот же период банки купили значительно больше валюты у населения ($473,6 млн). Однако продали меньше. Покупать доллары и евро украинцы предпочитают в небанковских учреждениях. Через отделения банков в июне было куплено только $140,4 млн.

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Ранее мы сообщали, что НБУ установит требования к защите валютных обменников. Регулятор уже разработал проект постановления для унификации требований к организации защиты помещений.

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По материалам: FinClub