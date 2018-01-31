SmileCodes: Amazon разработал собственный тип QR-кодов

QR-коды не сильно популярны в США, но Amazon все равно заинтересован в технологии

Компания Amazon представила собственный тип QR-кодов, которые получили название SmileCodes.

Они работают по такому же принципу, как и обычные QR-коды: их размещают, к примеру, на рекламе или в журналах, пользователь запускает сканер (сканер SmileCodes встроен в приложение Amazon) на своем смартфоне, наводит камеру на код и что-то происходит. Что именно — зависит от ссылки, зашифрованной в коде. Это может быть веб-страница, видео и т. д.

На вид коды от Amazon отличаются изображением смайлика — логотипа компании — по центру.

Эти коды компания уже несколько недель тестирует в своих pop-up магазинах и Amazon Lockers (что-то вроде почтоматов для заказов с маркетплейса) в Европе, но уже в феврале они появятся и на страницах журналов в США.

Не исключено, что в будущем Amazon начнет размещать SmileCodes на своих коробках. Компания уже несколько раз использовала свои коробки как рекламную площадь, а с кодами это станет еще проще. Даже если пользователи не станут их сканировать, это будет выглядеть просто как еще один логотип компании на коробке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что компания Amazon показала, как выглядит ее новый главный офис в Сиэтле. На строительство здания компания потратила 7 лет и $4 млрд.

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По материалам techcrunch.com