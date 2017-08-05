SoftBank снова инвестирует в финтех-стартап: на этот раз в сфере онлайн-кредитования

Японский SoftBank вложил $250 млн в акции американского стартапа Kabbage Inc, предлагающего онлайн-кредиты для малого бизнеса

Согласно данным CB Insights, на сегодня это крупнейшие инвестиции в акции таких кредиторов за пределами Китая.

Стартап Kabbage работает в Северной Америке и Европе. Инвестиции позволят ему добавить новые кредитные продукты и запустить другие виды финансовых услуг.

Кроме того, Kabbage планирует выйти на азиатский рынок в течение следующих 18 месяцев. Главный исполнительный директор и один из основателей компании Роб Фрохвейн убежден, что их сервис может быстро выйти на международный уровень.

Kabbage входит в число молодых компаний, которые используют цифровые технологии для снижения кредитных расходов и ускорения процесса оформления кредита (в сравнении с традиционными кредиторами).

Основанная в 2009 году, компания Kabbage продает свои технологии крупным банкам. Сейчас благодаря Kabbage автоматическое кредитование осуществляют Banco Santander SA, ING Groep NV и Scotiabank.

К тому же, компания уже выдала малому бизнесу почти $3,5 млрд кредитов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам pymnts.com