Стало известно, когда киевское метро полностью откажется от жетонов

В КП «Киевский метрополитен» считают, что жетоны изжили себя

Столичная подземка полностью откажется от жетонов уже к концу 2017 года. Об этом рассказал Виктор Брагинский, начальник КП «Киевский метрополитен» в интервью для LIGA.net.

Брагинский также подчеркнул, что уже сейчас работает четыре центра обслуживания пассажиров. Он напомнил о доступности электронных билетов, проездных и возможности бесконтактной оплаты проезда. Эти способы оплаты являются достойной альтернативой жетону.

Напомним, стоимость проезда в столичном метро повысилась — с 15 июля 2017 года одна поездка обойдется в 5 грн.

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Ранее сообщалось о том, что проезд в киевском метро можно будет оплатить онлайн. Чтобы внедрить такой сервис, необходимо, чтобы проездные билеты были привязаны к конкретному пассажиру.

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