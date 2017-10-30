Стало известно, когда Хорватия перейдет на евро

Власти страны сделали новое заявление относительно присоединения к еврозоне

Хорватия намерена присоединиться к еврозоне в течение ближайших семи-восьми лет.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Напомним, последней страной, перешедшей на евро, стала Литва с 1 января 2015 года.

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Ранее мы писали о том, что еще одна страна может перейти на евро. По мнению экспертов, многие европейские страны могут отказаться от национальных валют в ближайшее время.

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По материалам minfin.com.ua