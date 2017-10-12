Cash или безнал: как расплачиваются в странах Европы

Кэш не сдает позиции, несмотря на все разнообразие платежных технологий

Хотя цифровые и бесконтактные платежи растут во всем мире, наличные деньги по-прежнему более популярны среди европейских потребителей. Недавнее исследование, в котором приняли участие около 50 тыс магазинов в Великобритании, показало, что наличные деньги являются доминирующим методом оплаты в стране: здесь более 75% всех транзакций по-прежнему совершаются наличкой. В остальной части Европы наблюдается похожая тенденция.

Несмотря на все разнообразие современных платежных технологий, согласно данным Банка Англии, темпы роста использования налички в прошлом году стали самыми высокими за последние 10 лет.

Совокупный ежегодный темп роста использования наличных денег в странах Восточной Европы находится на уровне 27,8%, а в Западной — на уровне 0,3%. Об этом говорится в отчете по результатам исследования компании Cardtronics.

Среди других результатов исследования:

3,6 трлн — объем наличных платежей в странах Европы в прошлом году

70 млрд — общее количество евро в обращении в Великобритании в 2016 году

75% POS-транзакций с использованием налички

35% транзакций с использованием налички в Австрии

32 — количество банкоматов на каждые 100 тыс человек в Швеции

10% — рост наличных в обороте в Великобритании в 2016 году

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что первой безналичной страной в мире станет Китай. Мобильные платежи навсегда изменили китайское общество.

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По материалам pymnts.com