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Стало известно, сколько НБУ тратит на печать денег

18.08.2017 15:02

Нацбанк намерен всячески продвигать развитие безналичной экономики

НБУ тратит на печать денег

Стало известно, сколько НБУ тратит на печать денег. Фото: flickr.com

В 2016 году печать наличных денег обошлась Национальному банку в 1,3 млрд грн. Об этом сообщил заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец в эфире UA|TV.

В связи с такими «астрономическими» расходами на печать налички, регулятор намерен всячески продвигать развитие cashless экономики, утверждает Кравец.

Кравец, также, отметил, что переход на безналичную экономику будет выгоден не только НБУ, но и физическим лицам, банкам и государству в целом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в НБУ предупреждают о возможных хакерских атаках через компьютерную программу Word, которые могут обрушиться на банки в канун Дня Независимости.

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По материалам unian.net

Рубрики: ДеньгиНБУНовости
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