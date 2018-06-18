Платежная карта не предусматривает каких-либо комиссий

Компания Starbucks совместно с американским финансовым холдингом JPMorgan Chase выпустила новую карту предоплаты Visa, которая позволит клиентам получать вознаграждения от крупнейшей американской сети кофеен. При этом бонусы будут начисляться даже за покупки за пределами Starbucks.

Владелец такой карты предоплаты сможет использовать платежное средство в любом месте, где принимается Visa. Так, после совершения покупки на его карту будут переведены «Звезды» — баллы от Starbucks для покупок.

Новая карта не предусматривает каких-либо ежемесячных или годовых комиссий. При первом внесении на карту $10 или большей суммы средств ее владелец получает 125 звезд — бонусных баллов от Starbucks, а за каждые $10, потраченных с помощью карты, — 1 звезду. Также владельцы карты предоплаты автоматически приобретают статус «Gold» в программе лояльности Starbucks Rewards.

Это уже второе в этом году сотрудничество между Chase и Starbucks. Так, в феврале текущего года компании совместно выпустили кобрендовую дебетовую карту Visa, с помощью которой ее владельцы могут получать награды от Starbucks за любые покупки, совершённые картой. Кроме этого, обе фирмы ранее также представляли совместные разработки, среди которых запуск мобильного кошелька Chase в качестве варианта оплаты в магазинах и в приложении Starbucks.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам thepaypers.com.