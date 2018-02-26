Стартовал розыгрыш билетов на BlockchainUA для читателей PaySpace Magazine

Два бесплатных билета получат читатели PaySpace Magazine на конференцию BlockchainUA, которая пройдет 23 марта в Киеве



Два победителя розыгрыша от PaySpace Magazine и BlockchainUA попадут на мероприятие совершенно бесплатно! Хотите оказаться среди победителей? Нужно всего лишь выполнить простые условия.

Чтобы принять участие и получить билет на мероприятие, заполните форму по адресу https://goo.gl/4YVbKJ и ожидайте розыгрыша!

Розыгрыш состоится 16 марта с помощью сервиса random.org, заявки принимаются до 15 марта включительно.

Гостей международной конференции BlockchainUA ждет 4 отдельных зоны с презентациями и воркшопами для специалистов, разработчиков, а также всех тех, кто хочет узнать и разобраться в теме криптовалют. Конференция пройдет в конференц-холле “Оазис” и объединит более тысячи специалистов.

Участвуйте в розыгрышах билетов от PaySpace Magazine и повышайте свой экспертный уровень!

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