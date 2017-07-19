Swatch запустил новое поколение часов для бесконтактных платежей

Швейцарский производитель часов Swatch представил второе поколение своих устройств для бесконтактных платежей в Китае
Компания Swatch заключила сделку с китайской платежной системой UnionPay и 11 банками страны.
Четыре новых модели швейцарских часов с поддержкой NFC появятся в магазинах 28 городов Китая. Каждая модель оснащена поддержкой технологии облачных платежей UnionPay.
После приобретения часов Swatch Pay, пользователю необходимо скачать приложение в магазине и выполнить сканирование для активации. Производитель утверждает, что процесс токенизации займет «несколько минут».
Затем пользователи смогут добавлять данные своих платежных карт (если выпустившие их банки заключили сделку со Swatch) и оплачивать покупки бесконтактно в магазинах, оборудованных POS-терминалами с технологией QuickPass от UnionPay.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что UnionPay сообщил об успехе своего мобильного кошелька. За полгода количество транзакций в приложении выросло вдвое.
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По материалам finextra.com