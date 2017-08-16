SWIFT позволит банкам США отслеживать платежи в реальном времени

SWIFT предоставит доступ к Платформе платежей в реальном времени (RTP) Клиринговой палаты США

Новая расчетная система Клиринговой палаты предназначена для того, чтоб все потребители и предприятия США могли отправлять и получать платежи в режиме реального времени и непосредственно с банковских счетов.

Решение SWIFT для рынка США позволит банкам получать к ней доступ через единую точку – Alliance Messaging Hub (AMH).

В Клиринговой палате добавили, что широкое внедрение платежей в режиме реального времени будет возможно только в том случае, если большинство институтов США смогут в этом участвовать. SWIFT предоставит инструмент для достижения этой цели.

Решение станет доступно для коммерческого использования в 2018 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что SWIFT запускает отслеживание платежей в реальном времени. Межбанковская система платежей объявила о запуске нового трекера, который позволяет отслеживать международные платежи в режиме реального времени.

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По материалам pymnts.com