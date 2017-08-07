В США подсчитали, во сколько потребителям обходится комиссия за овердрафт

Всего в 2016 году американские потребители уплатили $15 млрд комиссии за превышение кредитного лимита

Такие данные называет Бюро по защите прав потребителей США (CFPB).

Комиссия за овердрафт в сравнении с уровнем 2015 года увеличилась на 2,2% в прошлом году. При этом $11,41 млрд поступило в банки США, а остальная сумма пришлась на кредитные союзы и другие финучреждения.

С 2010 года Федеральная резервная система пытается бороться с этой проблемой, требуя от банков получать разрешение клиентов на покрытие сделки. Хотя это и привело к сокращению сборов, самые бедные американцы по-прежнему наиболее подвержены риску. По словам Кордрея, такие потребители платят около $450 комиссии каждый год.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам pymnts.com