Телефонные мошенники отрабатывают новую схему обмана держателей карт

Украинские банки сообщают о новой угрозе — мошенники придумали еще один способ выманивания денег у доверчивых граждан

Мошенничество по новой схеме осуществляется в два этапа. Сначала злоумышленник «обрабатывает» клиента. Он звонит своей жертве и выдает себя за сотрудника НБУ. Под вымышленным предлогом («перерегистрация карты», «блокировка карты», «подозрительные операции по карте» и т.д.) он узнает у жертвы конфиденциальную информацию: полные реквизиты карты, личные данные, кодовое слово. Так мошенник получает всю необходимую информацию для того, чтобы пройти регистрацию в колл-центре банка.

На втором этапе преступник звонит уже в банк. Он выдает себя за клиента, данные которого ему удалось добыть, и притворяется, что у него перестал работать интернет-банкинг. Злоумышленник просит зарегистрировать новый номер телефона, на который будут приходить СМС от банка. Поскольку преступник владеет всей информацией по счету, оператор колл-центра думает, что говорит именно с клиентом банка. В результате, оператор проводит идентификацию клиента и мошенник получает доступ к счету жертвы. Далее он выводит все деньги с карты, воспользовавшись услугой перевода денег онлайн с карты на карту.

Звонки телефонных мошенников поступали с номеров (094) 640-40-71 и (050) 671-84-33.

Напомним, не сообщайте никому никаких банковских данных, кроме номера карты — для получения платежа этого достаточно. Настоящие сотрудники банка, НБУ, полиции, СБУ, Пенсионного фонда или другой добросовестной организации никогда не спросят о конфиденциальных данных вашей карты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники крадут деньги украинцев с помощью мобильной связи. Злоумышленники нашли способ получения доступа к SIM-картам украинцев.

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По материалам ema.com.ua