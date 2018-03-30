Telegram успешно завершил второй раунд ICO, собрав крупную сумму

ICO уже принесло команде больше миллиарда долларов

Генеральный директор Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении $850 млн от 94 инвесторов в рамках второго этапа закрытого ICO проекта TON. Минимальная сумма инвестиции составляла $1 млн. Документ опубликован на сайте SEC.

Ранее на этапе предварительной продажи Telegram привлек $850 млн от 81 инвестора. При этом на этапе предпродажи некоторые источники утверждали, что Telegram получил заявки на $3,8 млрд.

О том, что Telegram проведет второй раунд привлечения инвестиций в собственную криптовалюту Gram и блокчейн-платформу TON, стало известно в конце февраля. На нем команда мессенджера планировала собрать до $1,7 млрд.

Сообщается, что мессенджер планирует до конца года провести и третий раунд инвестиций, но его сроки пока неизвестны. Цена токена в ходе третьего раунда предположительно будет выше $2.

Согласно последней версии whitepaper мессенджера, уже в I квартале 2018 года мессенджер должен представить сервис для внешней аутентификации пользователей Telegram External Secure ID — в будущем он позволит приобретать криптовалюту без дополнительного подтверждения личности. А во II квартале 2018 года Telegram обещал запустить тестирование минимальной жизнеспособной версии блокчейн-платформы TON.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что cостояние основателя Telegram превышает миллиард долларов. По оценкам Forbes, состояние Павла Дурова составляет не менее $1,7 млрд.

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По материалам forklog.com