ТОП-25 сайтов февраля: украинцы реже заходят на Rozetka и Aliexpress

Стало известно, как изменились охваты самых популярных в Украине сайтов и интернет-магазинов в феврале

По данным Kantar TNS CMeter в феврале текущего года изменения в ТОП-25 сайтов в Украине были незначительными. Первые три места, несмотря на небольшое снижение охватов в прошедшем месяце, по-прежнему занимают Google.com, Youtube.com и Facebook.com.

При этом, показатели представленных в ТОП-25 игроков украинского рынка e-commerce менялись разнонаправленно. Так, охват крупнейшего интернет-магазина страны Rozetka в феврале снизился до 42,2%, по сравнению с 44,2% месяцем ранее. Менее популярным среди украинцев в прошлом месяце оказался и сайт международного гиганта интернет торговли – Aliexpress, охват которого снизился с 23,4% до 20,5%.

Что любопытно, другой крупный маркетплейс Украины Prom.ua в феврале нарастил показатель охвата в UANet до 41,4% с 39,1% в январе. Тем самым Prom.ua сократил отставание в рейтинге от Rozetka до минимума.

Также отмечается, что в прошлом месяце немного выросли охваты у онлайн-площадки объявлений о продаже товаров OLX (с 52,9% до 53,2%), а также у сайта крупнейшего в стране логистического оператора – Нова пошта (с 18,6% до 18,8%).

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Ранее сообщалось о том, что десятая часть оборота Rozetka приходится на офлайн-магазины. Две офлайновые точки совокупно формируют десятую часть оборота Rozetka.

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По материалам rau.ua