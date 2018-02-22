Десятая часть оборота Rozetka приходится на офлайн-магазины

Две офлайновые точки совокупно формируют десятую часть оборота Rozetka

Основатель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин во время выступления на конференции Modern Retail Forum рассказал о первых итогах работы гипермаркета на Петровке и о наиболее динамично растущих сегментах товаров маркетплейса.

Пока что у крупнейшего интернет-магазина страны работают две офлайновые точки: на Ярославской и на проспекте Степана Бандеры.

Магазин на Петровке, по словам Чечеткина, стал первым, где удалось эффективно объединить процесс выдачи онлайн-заказов и покупки офлайн.

Особенностями офлайнового магазина стали Self Check-in, система электронной очереди, новые для ритейлера зоны, в которых представлены товары для детей, инструменты, fashion-товары, Еxperience-зоны, а также детский уголок и зона кафе.

В лучшие по обороту дни клиенты совершают больше 15 тыс покупок в магазине, причем половину продаж составляют эмоциональные покупки с витрины, остальные просто приходят забирать онлайн-заказы.

По словам Чечеткина, долю чистого офлайна вычислить сложно из-за пересечения каналов взаимодействия, но ориентировочно она составляет около 10%.

Маркетплейс Rozetka в декабре посетило 75 млн пользователей, а в январе 2018 года эта цифра на 20% меньше. По словам Чечеткина, в декабре было продано 3 млн товаров. В 2011 году портал начал расширять ассортимент, и на данном этапе всего лишь половину продаж составляет бытовая техника. Наиболее растущими категориями являются новые для ресурса — одежда, товары для детей, химия.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам rau.ua