Также ГП СЕТАМ и OpenMarket помогут правительству провести малую приватизацию

Система электронных аукционов СЕТАМ теперь вместе с Prozorro.Продажи будет реализовывать арестованные активы, в том числе предприятий малой приватизации.

В сообщении Министерства юстиции говорится, что в результате реализации «дорожной карты» СЕТАМ станет торговать предприятиями малой приватизации и имуществом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а независимые площадки смогут продавать арестованное имущество.

Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил, что свободный выбор покупателя между площадками увеличит конкуренцию и цену продажи. Это важно — ведь малая приватизация начнется через несколько недель.

Он также отметил, что частично проводить малую приватизацию будут с помощью площадки OpenMarket.

При этом заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов считает, что вхождение СЕТАМ в сферу продажи предприятий при малой приватизации поможет государству изъять как можно больше средств.

Напомним, СЕТАМ — это госпредприятие, созданное в 2014 году для торгов конфискованным имуществом. В сентябре 2017 года организация внедрила проведение электронных аукционов с помощью блокчейна. Благодаря этой технологии каждое действие пользователя получает свою индивидуальную отметку внутри системы, а также отсутствуют риски подмены исторических данных аукциона. Кроме этого, блокчейн позволяет децентрализованно хранить всю информацию.

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Ранее сообщалось, что в Швейцарии избирательную систему перевели на блокчейн. В ходе проекта специалисты намерены изучить, сможет ли блокчейн-платформа оставаться «неизменной, контролируемой и отслеживаемой», сохраняя при этом конфиденциальность избирателей.

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По материалам minfin.com.ua.