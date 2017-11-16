Трансграничная e-commerce: китайцы предпочитают иностранные товары

В этом году объемы электронной коммерции в Китае достигнут 100 млрд долларов

Согласно отчету eMarketer по результатам проведенного исследования, растущий средний класс в Китае с высокой склонностью к покупкам иностранных брендов помогает увеличить объемы трансграничной электронной коммерции.

К концу 2017 года объемы трансграничной электронной коммерции в Китае достигнут 100.17 млрд долларов. Каждый онлайн-потребитель в стране потратит в среднем около 882 долларов на покупки в иностранных интернет-магазинах.

Средние затраты на одного покупателя увеличились по сравнению с прошлогодним прогнозом eMarketer из-за растущего уровня осведомленности о зарубежных брендах в Китае, а также улучшения логистики и понимания того, что иностранные товары имеют более высокое качество.

Среди других причин популярности иностранных товаров — это широкое использование Tmall Global, JD Worldwide и Koala – платформ, которые облегчают для китайцев покупки в иностранных интернет-магазинах.

В текущем году около 23% онлайн-потребителей в Китае совершат хотя бы одну покупку в заграничном интернет-магазине.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ разрешил китайцам купить украинский госбанк. Два гражданина Китая приобретут 99,9% акций украинского государственного банка.

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По материалам paymentscardsandmobile.com