Существенные нвестиции от SoftBank ранее получили конкуренты Uber

Совет директоров Uber сегодня единогласно проголосовал за продолжение переговоров с SoftBank и Dragoneer Investment Group о предлагаемых инвестициях. Сделка еще не состоялась, поэтому сумма грядущих вложений в Uber еще не известна. Впрочем, ранее TechCrunch сообщал, что инвестиции могут составить от $8 до $10 млрд.

В компании также подчеркивают, что интерес со стороны SoftBank — это невероятный вотум доверия бизнесу Uber и признание потенциала компании в долгосрочной перспективе.

Ожидается, что сделка завершится в ближайшие недели.

Собрав фонд в $100 млрд, SoftBank активно вкладывается в технологическую отрасль, инвестируя сначала в конкурентов Uber, а теперь и в сам Uber.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber ужесточит правила для пассажиров, но тем самым улучшит условия для водителей-партнеров.

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По материалам techcrunch.com