Зал ожидания и места для посадки: Uber заключил сделку с торговым центром

Пользователям Uber станет гораздо удобнее посещать американские торговые центры

Uber запускает специализированные пункты посадки и высадки пассажиров во всех 33 торговых центрах Westfield в США. Компания также устроит зал ожидания в торговом центре Westfield’s Century City возле бульвара Санта-Моника. Он будет оборудован элегантной и современной мебелью и привнесет стиль лаундж-зоны аэропортов в торговый центр.

Это партнерство интересно прежде всего тем, что оно добавляет элемент «членства в клубе» к опыту Uber. Таким образом, компания выделит свое предложение в конкурентной среде. Это может также оказаться перспективным с точки зрения будущих бизнес-моделей — в дальнейшем Uber сможет взимать премиальный членский взнос за эксклюзивный доступ к дополнительным функциям, либо же предложить преимущества постоянным клиентам.

Партнерство с Westfield также упростит для Uber процесс найма водителей. В новых зонах в торговых центрах будут размещены специальные стенды, где водители смогут лично задавать интересующие их вопросы, а также получать помощь, начиная работу в компании.

Выделенные места для посадки и высадки пассажиров также важны для Uber — водители теперь не будут подолгу искать места, где разрешена остановка авто, и получать штрафы за высадку и посадку пассажиров в неположенных местах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber повысил тарифы на поездки в Украине уже третий раз за месяц. В компании говорят, что это поможет увеличить количество автомобилей и уменьшить время ожидания авто.

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По материалам techcrunch.com