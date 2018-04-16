Uber прекращает деятельность в еще одной стране

Компания уходит из Юго-Восточной Азии в рамках сделки с Grab

Оператор такси Uber сообщил, что его приложение с сегодняшнего дня будет недоступно в Филиппинах. Это происходит в рамках региональной интеграции сервиса компании с Grab — ее конкурентом, который приобрел бизнес Uber в Юго-Восточной Азии еще в прошлом месяце.

Водители могут загрузить приложение Grab и зарегистрироваться в нем, чтоб продолжать работу. Об этом Uber уведомил их по почте, перенаправляя на сайт Grab.

Пока не ясно, был ли этот шаг согласован с Комиссией по защите конкуренции Филиппин.

После выхода Uber с рынка Филиппин Сингапур останется ее единственным рынком в Юго-Восточной Азии. Комиссия по конкуренции и потребительскому сектору Сингапура заявила, что сервис будет доступен до 7 мая.

Комиссия Сингапура также приняла промежуточные меры для обеспечения того, чтобы рынок оставался открытым. В частности, она запретила Grab собирать персональные данные водителей и пассажиров Uber, если они не захотят переходить в Grab. Цена на услуги также должна оставаться на таком же уровне, как и до слияния.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что основатель сети пиццерий запустит в Украине новый сервис вызова такси. Основатель Pizza Veterano запускает сервис вызова такси VeteranoCab.

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По материалам asia.nikkei.com