Основатель сети пиццерий запустит в Украине новый сервис вызова такси

Основатель Pizza Veterano запускает сервис вызова такси VeteranoCab
С 25 апреля в Украине запускают новый сервис вызова такси – Veterano Cab. Об этом сообщил основатель пиццерии Pizza Veterano Леонид Остальцев на своей странице в Facebook.
Напомним, что в Украине действует несколько технологических сервисов вызова такси – Uklon, Uber, Express Taxi и др.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что приложение Uber объединит разные виды транспорта. Uber купила сервис проката велосипедов Jump, с которым ранее заключала партнерство.
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По материалам biz.nv.ua