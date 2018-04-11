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PaySpaceMagazine

Основатель сети пиццерий запустит в Украине новый сервис вызова такси

11.04.2018 13:07

Основатель Pizza Veterano запускает сервис вызова такси VeteranoCab

Основатель сети пиццерий запустит в Украине новый сервис вызова такси. Фото: newsvideo.su

С 25 апреля в Украине запускают новый сервис вызова такси – Veterano Cab. Об этом сообщил основатель пиццерии Pizza Veterano Леонид Остальцев на своей странице в Facebook.

Это новый проект от компании Ветерано Груп. Все очень просто: вы можете быть или водителем, или пассажиром. Если вы пассажир, достаточно скачать и установить программу, пройти 30-секундную регистрацию и уже с 25 апреля вызывать авто […] Если вы водитель со своим авто, это все так же просто: скачайте приложение Ветерано Драйвер, установите его на смартфон и пройдите короткую регистрацию
Леонид Остальцев
основатель Ветерано Груп

Напомним, что в Украине действует несколько технологических сервисов вызова такси – Uklon, Uber, Express Taxi и др.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что приложение Uber объединит разные виды транспорта. Uber купила сервис проката велосипедов Jump, с которым ранее заключала партнерство.

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По материалам biz.nv.ua

Рубрики: КомпанииНовостиУкраина
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