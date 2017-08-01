Uber пытаются вытеснить из Европы

Компания Didi Chuxing, вытеснившая Uber из Китая, инвестирует в его конкурента в Европе и Африке Taxify

Четырехлетний стартап Taxify базируется в Эстонии и работает в 18 странах, включая Венгрию, Румынию, ЮАР, Нигерию и Кению. У компании 2,5 миллиона пользователей, а ее услуги включают как вызов частных автомобилей, так и лицензированных такси. Это делает Taxify прямым конкурентом Uber. Именно поэтому Didi заинтересована в инвестициях в стартап.

Выкупив китайский бизнес Uber, чтобы укрепить свое доминирующее положение в родной стране, Didi продолжает расширяться за рубежом. Компания совершила крупные вложения в Lyft, индийский Ola и бразильский 99. Кроме того, недавно получил $2 млрд финансирования от Didi и SoftBank стартап Grab в Юго-Восточной Азии. Таким образом, Taxify стал первым сервисом в европейском регионе, который заинтересовал Didi.

По словам генерального директора Didi Ченга Вэя, эти инвестиции и стратегическое партнерство помогут связать транспортные сервисы в Азии с сервисами Европы и Африки. В компании также считают, что это поможет Taxify развиваться и укрепить позиции в своем регионе, где он является вторым после Uber.

Сотрудничество, безусловно, поможет росту Taxify, который до этого смог привлечь относительно скромные инвестиции в 2 млн евро ($2,4 млн). Теперь положение стартапа существенно укрепится благодаря поддержке Didi Chuxing, второй по величине частной технической компании в мире.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber и Lyft выйдут на рынок платежей со своими кредитными картами. Предложение кредитных карт может помочь Uber улучшить отношения с клиентами, тогда как его конкурент Lyft привлекает новое финансирование и выходит на новые рынки в США.

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По материалам techcrunch.com