Uber сворачивает бизнес: сервис уходит с крупного рынка

Сервис вызова такси остановит работу в крупном городе, начиная с 14 октября

Сервис вызова такси Uber сообщил, что, начиная с октября, больше не будет работать в Квебеке. Решение стало результатом введения более жестких правил перевозки в канадском городе.

Решение Uber уйти из одного из самых популярных городов последовало незадолго после того, как Транспортное агентство Лондона решило не продлевать лицензию Uber в городе.

По словам генерального директора Uber в Квебеке Жана-Николя Гиллеметте, Uber, который насчитывает более 10 тыс водителей и 50 тыс офисных работников в Квебеке, остановит работу в городе 14 октября.

Примечательно, что конкурент Uber, Lyft, намерен вскоре зайти на рынок Канады, а также рассматривает возможность запуска в Лондоне, что будет намного легче реализовать ввиду отсутствия конкуренции со стороны Uber.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Uber повысил тарифы на поездки в Украине уже третий раз за месяц. В компании говорят, что это поможет увеличить количество автомобилей и уменьшить время ожидания авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянин создал бота, отслеживающего цены в Uber

По матетриалам pymnts.com