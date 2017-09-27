Uber сворачивает бизнес: сервис уходит с крупного рынка

Сервис вызова такси остановит работу в крупном городе, начиная с 14 октября
Сервис вызова такси Uber сообщил, что, начиная с октября, больше не будет работать в Квебеке. Решение стало результатом введения более жестких правил перевозки в канадском городе.
Решение Uber уйти из одного из самых популярных городов последовало незадолго после того, как Транспортное агентство Лондона решило не продлевать лицензию Uber в городе.
По словам генерального директора Uber в Квебеке Жана-Николя Гиллеметте, Uber, который насчитывает более 10 тыс водителей и 50 тыс офисных работников в Квебеке, остановит работу в городе 14 октября.
Примечательно, что конкурент Uber, Lyft, намерен вскоре зайти на рынок Канады, а также рассматривает возможность запуска в Лондоне, что будет намного легче реализовать ввиду отсутствия конкуренции со стороны Uber.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что Uber повысил тарифы на поездки в Украине уже третий раз за месяц. В компании говорят, что это поможет увеличить количество автомобилей и уменьшить время ожидания авто.
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По матетриалам pymnts.com