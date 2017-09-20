Uber второй раз за месяц повышает тарифы

Повышение тарифов объясняют желанием привлечь новых водителей

С сегодняшнего дня, 20 сентября, сервис вызова такси Uber пересмотрел стоимость 1 км для длинных поездок с UberX и UberSELECT в Киеве.

Так, стоимость 1 км при поездке на расстояние более 20 км повысилась на 4 грн для UberX и на 3,5 грн для UberSELECT. Таким образом, теперь средняя стоимость 1 км длинной поездки для uberX составляет 10,4 грн/км плюс подача.

Кроме того, Uber отменил фиксированный тариф в аэропорт «Борисполь» для всех поездок, кроме зоны Харьковский-Осокорки-Березняки-Дарница, для которых стоимость составит 190 грн для UberX и 230 грн для UberSELECT. Поездки в аэропорт из других районов и в обратном направлении тарифицируются по длине дистанции поездки.

Была повышена и минимальная стоимость поездки с UberBLACK. Минимальная стоимость поездки выросла на 70 грн и составила 200 грн. Изменился и коэффициент времени в пути — с 1 грн до 4,5 грн за минуту.

Напомним, последний раз Uber повышал тарифы на поездки в Киеве с UberX 12 сентября. Тогда стоимость минуты поездки повысилась до 0,66 грн (вместо 0,45 грн).

Представители Uber повышение тарифов объясняют желанием привлечь новых водителей в сервис и уменьшить время ожидания авто.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что киевлянин создал бота, отслеживающего цены в Uber. Бот самостоятельно отслеживает цену поездок и сообщает о ее падении.

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