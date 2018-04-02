Uber закрывает один из своих сервисов

Компания приняла решение закрыть сервис достаки по требованию

30 июня 2018 года компания Uber закроет свой сервис доставки посылок на такси UberRush в Нью-Йорке, Сан Франциско и Чикаго из-за нерентабельности, сообщает TechCrunch.

В апреле прошлого года Uber прекратил доставку еды с ресторанов посредством сервиса UberRUSH. Причиной этому стала нехватка водителей. Таким образом компания перенесла внимание потребителей на специализированный сервис UberEATS — услугу доставки еды.

Отказ Uber от развития сервиса может обозначать общую тенденцию на рынке доставки по требованию. Ранее конкурент компании, сервис Shyp, также объявил о закрытии.

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Ранее сообщалось о том, что Uber намерен получить лицензию на электронные деньги. Один из ведущих сервисов по вызову автомобилей Uber подал голландскому центральному банку заявку на получение лицензии на электронные деньги.

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По материалам techcrunch.com