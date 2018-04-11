Учетную запись PayPal теперь можно связать с Samsung Pay

Пользователи в США первыми получат возможность связать свою учетную запись PayPal с Samsung Pay

Мобильная платежная система Samsung Pay объявила о возможности интеграции учетных записей платежного сервиса PayPal.

Первыми возможность связать свои учетные записи PayPal с Samsung Pay получат пользователи в США. При этом пока неизвестно, когда пользователи PayPal из других стран смогут привязать свой аккаунт к Samsung Pay.

Впервые о включении поддержки PayPal в свой платежный сервис Samsung объявила еще девять месяцев назад.

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Ранее PayPal приступил к внедрению ряда новых функций из разряда традиционных банковских услуг. В частности PayPal предлагает пользователям дебетовые карты, которые они могут использовать для снятия наличных в банкоматах и других операций, включая обналичивание чеков по фотографии и прямое зачисление выплат от работодателей.

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По материалам biz.liga.net