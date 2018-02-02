Украина готовится к 4G: названы самые дешевые телефоны с поддержкой сети

Уже весной в Украине начнется развертывание сетей 4G

Мобильная связь стандарта LTE вскоре появится в крупных городах, и покрытие будет постепенно расширятся по всей стране. Мобильные операторы уже начали подготовку, призывая своих абонентов заменить SIM-карты на новые, с поддержкой сети 4G. При этом необходимо, чтобы и смартфон поддерживал работу в сетях LTE.

Самый дешевый смартфон с поддержкой 4G (LTE), по данным сети MOYO.ua, доступен всего за 2195 грн. За эти деньги можно приобрести Lenovo C2 с 5-дюймовым дисплеем и 8-мегапиксельной камерой. Характеристики у телефона весьма скромные – оперативной памяти всего 1 ГБ, а встроенной – 8 ГБ, но эти «недостатки» полностью перекрываются ценой.

За 2556 грн доступен TP-Link Neffos Y5. Этот телефон также оснащен 5-дюймовым дисплеем и 8-мегапиксельной камерой. При этом его «начинка» уже включает 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

В ценовом диапазоне до 3000 грн также можно приобрести модели ZTE Blade A510 и A601 (2888 и 2999 грн соответственно) и TP-Link Neffos X1 Lite (2999 грн). При этом последний может даже похвастаться наличием сканера отпечатка пальца.

Таким образом, даже за 2-3 тыс грн в Украине можно приобрести новый смартфон, поддерживающий работу в сетях 4G.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы стали чаще покупать электронику в кредит. Страну накрыл бум потребительских кредитов на смартфоны и бытовую технику.

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