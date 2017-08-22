Украинцев предупредили о новой волне интернет-вируса: как защититься?

Эксперты советуют, как не стать жертвой очередной волны кибератак
Эксперты по кибербезопасности предупреждают о новой волне интернет-вируса, которая может быть спровоцирована массовыми фишинговыми рассылками.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков.
Кардаков дает несколько советов, которые помогут пользователям интернета избежать атак:
— удалять все письма с архивными вложениями с незнакомых и непроверенных адресов, не открывая их;
— пользователям MS Outlook и MS Exchange рекомендуют не открывать файлы непосредственно в приложениях MS Office;
— обязательно пользоваться средствами предварительного просмотра содержимого файла.
О фишинговых атаках на своей странице в соцсети предупреждает и Владимир Кург, R&D-директор компании «ИТ-Интегратор».
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что в Китае откроют школы кибербезопасности. Новые образовательные учреждения помогут пользователям интернета лучше ориентироваться в мире хакерства и кибератак и будут финансироваться государством.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За последние два года киберпреступления участились почти вдвое
По материалам epravda.com.ua