Украинцев предупредили о новой волне интернет-вируса: как защититься?

Эксперты советуют, как не стать жертвой очередной волны кибератак

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о новой волне интернет-вируса, которая может быть спровоцирована массовыми фишинговыми рассылками.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков.

Кардаков дает несколько советов, которые помогут пользователям интернета избежать атак:

— удалять все письма с архивными вложениями с незнакомых и непроверенных адресов, не открывая их;

— пользователям MS Outlook и MS Exchange рекомендуют не открывать файлы непосредственно в приложениях MS Office;

— обязательно пользоваться средствами предварительного просмотра содержимого файла.

О фишинговых атаках на своей странице в соцсети предупреждает и Владимир Кург, R&D-директор компании «ИТ-Интегратор».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Китае откроют школы кибербезопасности. Новые образовательные учреждения помогут пользователям интернета лучше ориентироваться в мире хакерства и кибератак и будут финансироваться государством.

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По материалам epravda.com.ua