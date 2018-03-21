Украинцы больше не смогут получить паспорт в виде книжки

Кабмин запретил оформлять паспорт гражданина Украины в форме книжки

В связи с достижением полной обеспеченности подразделений Миграционной службы материально-техническими ресурсами для оформления и выдачи ID-карточек, Кабмин запретил оформлять паспорт гражданина Украины в форме книжки.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина «Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины» №302 от 25 марта 2015 года.

По данным Министерства внутренних дел, на 13 февраля 2018 года оформлено 1,5 млн паспортов граждан Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки.

В Украине постепенно начинает формироваться инфраструктура для использования паспортов нового образца. К примеру, эксперт компании Ingenico Олег Жуков на своей странице в Facebook рассказал о соответствующем функционале POS-терминалов.

Олег Жуков

эксперт компании Ingenico

По его словам, это избавляет клиентов от необходимости приносить отдельно бумажки с печатями, если нужна их идентификация, а владельцев банковских POS-терминалов Ingenico — от необходимости использовать отдельные считыватели паспортов в виде ID-карты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейский банк тестирует новый способ идентификации клиентов. Технология, по прогнозам специалистов, значительно облегчит процесс идентификации иностранных клиентов.

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По материалам ukranews.com