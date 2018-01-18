Украинцы продают больше валюты, чем покупают

В 2017 году украинцы продолжали избавляться от валюты

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через финансовые учреждения в 2017 году составила $2,139 млрд.

Согласно данным Национального банка, в том числе в декабре превышение продажи над покупкой составило $65,2 млн.

За этот период банки и небанковские обменные пункты продали наличной валюты населению на $736,5 млн, купили — на $801,7 млн.

Напомним, в 2016 году продажа населением валюты составила $2,48 млрд, что было в 1,6 раза выше показателя за 2015 год.

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Ранее в НБУ рассказали, какие нарушения были выявлены в обменниках за год. В 2017 году нацбанк выявил более сотни обменников, работающих нелегально.

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По материалам finclub.net