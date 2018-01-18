В НБУ рассказали, какие нарушения были выявлены в обменниках за год

В 2017 году нацбанк выявил более сотни обменников, работающих нелегально

Национальный банк Украины в 2017 году осуществил 1018 проверок пунктов обмена валют по всей стране. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Среди наиболее существенных нарушений обменников в НБУ выделяют:

проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

выявление при проверке значительного несоответствия между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетными документами;

отказ от предоставления в ходе проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;

препятствование проведению проверки.

Так, в 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций нацбанк отозвал у одного небанковского финучреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

При проведении проверок нацбанк также обнаружил 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

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Ранее сообщалось о том, что в 2017 году украинские банки закрыли более 800 отделений. При этом у некоторых финучреждений наоборот появились новые филиалы.

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