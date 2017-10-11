Украинцы все чаще заказывают еду онлайн

При этом половина заказов осуществляется через мобильные приложения ресторанов

В Украине растет спрос на услуги доставки готовой еды. Доля онлайн-продаж среди ресторанов достигает в среднем 20%, а в будущем может вырасти до 50%.

Об этом заявил генеральный директор сервиса доставки еды «Eda.ua» Евгений Казанцев.

При этом около 40-50% всех заказов делают через мобильное приложение, тогда как в Европе этот показатель составляет более 70%.

Развитие рынка доставки еды в Украине отстает от европейского на 3-5 лет и в настоящее время только формируется. Готовую еду в Украине покупают 15-20% интернет-пользователей по статистике на март 2017 года.

Отмечается также, что в 2016 году рынок доставки еды в Украине составил около $200 млн.

Основной украинской аудиторией, которая заказывает еду домой онлайн, является молодежь в возрасте 25-35 лет, преимущественно с хорошим заработком.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы выбрали лучший банк и платежную систему. В целом украинские пользователи определили 357 победителей в 22 категориях.

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По материалам ubr.ua