Украинская служба доставки установила мировой рекорд

Электробайки Delfast могут проехать без подзарядки более 16 часов

Вчера, 12 октября украинская служба доставки на электровелосипедах Delfast установила мировой рекорд на киевском велотреке. На одном заряде батареи гонщику удалось проехать 368 километров без остановок.

Разработчики электровелосипеда отмечают, что до этого рекорды по расстояниям, которые мог преодолеть электровелосипед без подзарядки, ограничивались 80 километрами.

Испытание банка началось в 6-58 утра по киевскому времени и завершилось к 23-32 ночи того же дня. Рекорд установил Виталий Архипкин.

Напомним, служба доставки Delfast появилась на украинском рынке в 2014 году. Компания предлагает доставлять интернет-заказы в пределах города за час с момента оформления покупки. Сервис уже работает в Киеве, Одессе (о запуске сообщили в июне 2017) и на международном рынке — в Польше и Казахстане. редакция запросила у создателя компании, Данила Тонкопия, комментарий о том, как такие возможности электровелосипедов отразятся на работе службы доставки. Новость будет обновляться.

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