Украинские госбанки потребуют больших денежных вливаний в 2018 году

Только «ПриватБанку» может потребоваться около 16 млрд грн докапитализации

Докапитализация государственных банков продолжится в 2018 году. Такой прогноз дал Национальный банк в декабрьском «Отчете о финансовой стабильности».

НБУ отмечает, что эмиссия облигаций внутреннего госзайма для докапитализации госбанков остается основной составляющей квазифискального дефицита. По его данным, за 11 месяцев 2017 года на это потрачено 48,9 млрд грн, или 1,7% ВВП. В целом за 9 месяцев 2017 года уставный капитал банковского сектора увеличился на 57 млрд грн, или на 13,7%. Основным фактором стала докапитализация госбанков на 44 млрд грн.

В то же время, регулятивный капитал вырос на 9,8 млрд грн, или на 9,0%.

Регулятор подчеркнул, что уровень достаточности капитала банковского сектора в целом превышает минимально необходимый объем.

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Ранее сообщалось о том, что нового главу НБУ могут назначить уже 21 декабря. Не исключено, что им станет нынешний и.о. председателя НБУ.

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По материалам ubr.ua