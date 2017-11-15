Украинские налоговики замешаны в создании криптовалютной пирамиды

Криптовалютную пирамиду украинские налоговики создали совместно с гражданами РФ

Сотрудников Государственной фискальной службы Украины подозревают в том, что они совместно с гражданами РФ организовали финансовую пирамиду Money Technology, связанную с добычей криптовалют.

Россияне организовали краудсейл, чтобы собрать средства на приобретение оборудования для создания «промышленных майнинговых ферм» и пообещали своим инвесторам ежемесячное получение дивидендов за вложенные средства.

На начальном этапе злоумышленники проводили семинары, вебинары и массовую рекламную кампанию в интернете, где путем манипуляций и обещаний вводили людей в заблуждение относительно возможного получения средств.

При этом проект Money Technology не был зарегистрирован на юридических лиц и не имел банковских счетов, а все денежные средства предлагалось перечислять на банковские карточки лично одному из организаторов или отдавать наличными.

На полученные в ходе пресейла средства мошенники закупили комплектующие для майнинговых ферм, чтобы добиться доверия инвесторов к проекту и для дальнейшего привлечения финансирования.

В настоящее время ведется работа по установлению личностей сотрудников ГФС, которые покрывали незаконную деятельность Money Technology, связанную с теневыми финансовыми схемами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам forklog.com