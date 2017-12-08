Украинский FinTech-стартап привлек тысячи евро инвестиций от польских фондов

Cтартап bNesis упрощает процесс анализа кредитоспособности заемщика для банков

Украинский стартап bNesis, который помогает банкам лучше анализировать кредитоспособность заемщиков, привлек 400 тыс евро. Польские фонды bValue и SpeedUp Group получили миноритарную долю в проекте.

Система bNesis позволяет одновременно анализировать данные клиента из различных источников (банковские, e-commerce, бюро кредитных историй, социальные медиа) с помощью разных скоринговых сервисов. При этом, платформа bNesis не имеет доступа к пользовательским данным, что важно для банков.

Согласно сообщению, команда ведет переговоры и запускает пилотные проекты по внедрению своего решения с рядом банков, включая польские BGZ BNP Paribas, Alior Bank, ING, венгерские OTP и MKB Bank, индийский YES Bank.

В Украине стартап обсуждает интеграцию с «Укрсиббанком» и «Альфа-Банком».

Проект также рассчитывает на сотрудничеством с одним из крупнейших польских банков PKO, поскольку прошел в его совместную с Visa программу Bridge to MassChallenge.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что bNnesis прошел отбор на участие в инкубационной программе Open Banking Lab. На протяжении трех месяцев совместно со специалистами НБУ и ОТП Банка отобранные стартапы могут работать над своими проектами, используя открытые данные обоих ведомств. Призовой фонд проекта составит $10 тысяч. Demo Day Open Banking Lab состоится в марте.

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По материалам minfin.com.ua