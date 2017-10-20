Укрпочта поднимает тарифы на пересылку всех почтовых отправлений

В среднем тарифы вырастут на 16%

Укрпочта поднимает тарифы на пересылку почтовых отправлений, как за границу, так и внутри страны.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), которая утвердила новые тарифы национального оператора почтовой связи.

Так, согласно новым тарифам, в 2018 году услуги Укрпочты вырастут в среднем на 16%, а максимум — на 43,2%.

В сообщении говорится, что решение об утверждении новых предельных тарифов в установленном законодательством порядке будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2018 года.

Рассмотрение вопроса было инициировано ПАО «Укрпочта» в связи с вступлением в силу новой редакции Порядка регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи, а также из-за роста себестоимости услуг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпочта снизила стоимость доставки для продавцов крупнейшего маркетплейса. Предприниматели Prom.ua получили скидку 34% на отправку посылок Укрпочтой.

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