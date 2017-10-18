Укрпочта снизила стоимость доставки для крупнейшего интернет-магазина

Предприниматели Prom.ua получили скидку 34% на отправку посылок Укрпоштой

Продавцы крупнейшего маркетплейса Украины Prom.ua могут отправлять посылки покупателям через Укрпошту с быстрой доставкой на 34% дешевле. Интернет-предприниматели получили скидку на тариф «Укрпочта Экспресс» до конца 2017 года.

Маленькие города и села активно заказывают товары. По данным Укрпошты, города-миллионники отправляют туда треть всех посылок. Столько же Киев отправляет в крупнейшие города Украины — Харьков, Днепр, Львов, Одессу.

Сейчас каждый второй продавец маркетплейса предлагает доставку Укрпоштой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Укрпочта расширяет возможности экспорта для украинских интернет-ритейлеров. Отныне клиенты, которые работают в сегменте электронной коммерции, смогут по льготным тарифам отправлять посылки в Молдову.

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