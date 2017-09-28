Укрпочта закупит терминалы для приема платежей в отделениях

Терминалы — дополнительное приемущество в обслуживании клиентов, сообщают в Укрпочте

Вчера национальный почтовый оператор анонсировал предстоящую закупку программно-технических комплексов самообслуживания для осуществления платежей. Соответствующее сообщение появилось на странице Укрпочты в социальной сети Facebook.

Всего компания планирует установить 50 таких терминалов. В компании отмечают, что эта инициатива позволит улучшить сервис в отделениях. При этом, традиционный формат обслуживания у оператора также будет доступен.

Сейчас закупка находится на этапе обсуждения с заинтересованными компаниями-поставщиками.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что новый формат доставки от Укрпочты запустят по всей Украине. Предприниматели, которые работают в сфере e-commerce, смогут воспользоваться услугой SmartBox в более чем 1000 отделений.

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