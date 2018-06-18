Укрпошта ускорит доставку из популярного китайского онлайн-магазина

Украинцы смогут протестировать новый канал экспресс-доставки

Укрпошта анонсировала сотрудничество с китайской компанией JD.com, которая занимается онлайн-торговлей. Об этом сообщила пресс-служба национального почтового оператора.

По словам первого заместителя генерального директора по операционной деятельности Укрпошты Александра Перцовского, поскольку люди хотят получать товары как можно скорее, украинский почтовый оператор наладил стратегическое партнерство с крупнейшим онлайн-гигантом JD.

Таким образом, в дополнение к уже существующему каналу доставки, Укрпошта совместно с JD запустила новый экспресс-канал доставки JD-UKRPOSHTA. Доставка товаров через этот канал в среднем будет проходить на протяжении двух недель, тогда как стандартный срок ожидания заказов, сделанных в JD, составляет около 45 дней.

Александр Перцовский

первый заместитель генерального директора по операционной деятельности Укрпошты

Группа компаний JD.com основана 18 июня 1998 года в Китае. Это третья по объемам оборота в мире компания среди интернет-ритейлеров — в 2017 году размер транзакций JD составил $56 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Укрпошта тестирует новый формат работы на глобальном рынке. Благодаря новому пилотному проекту Укрпошты в Украине появится возможность постепенно обрабатывать транзитные почтовые отправления для стран Европы и Азии.

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