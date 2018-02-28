Укрпошта ускорит доставку отправлений и запустит новые марушруты

Cроки доставки в несколько городов уже удалось сократить на сутки

Укрпошта расширила перечень городов, где доступен сервис экспресс-доставки. В дополнение к маршрутам, которые соединяют столицу с областными центрами, запущены новые прямые магистральные маршруты из Киева в Кривой Рог и Кременчуг. Это дает возможность сократить сроки доставки отправлений на сутки. Поэтому клиенты, заказывая доставку «Укрпошта Экспресс», получат свои заказы от столичных продавцов на следующий день.

Александр Перцовский

первый заместитель генерального директора Укрпошты

В ближайшее время Укрпошта также планирует запустить магистральный маршрут Мариуполь — Краматорск — Рубежное, который соединит крупнейшие центры Донецкой области, а также Донецкую и Луганскую области между собой. Это значительно улучшит качество доставки для Донбасса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпошта поделилась планами на 2018 год. В отделениях Укрпошты уже в этом году должны начать принимать карточки.

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