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Укрпошта ускорит доставку отправлений и запустит новые марушруты

28.02.2018 11:40

Cроки доставки в несколько городов уже удалось сократить на сутки

Укрпошта ускорит доставку отправлений и запустит новые марушруты. Фото: nk-online.tv

Укрпошта расширила перечень городов, где доступен сервис экспресс-доставки. В дополнение к маршрутам, которые соединяют столицу с областными центрами, запущены новые прямые магистральные маршруты из Киева в Кривой Рог и Кременчуг. Это дает возможность сократить сроки доставки отправлений на сутки. Поэтому клиенты, заказывая доставку «Укрпошта Экспресс», получат свои заказы от столичных продавцов на следующий день.

Укрпошта продолжает курс на наращивание объема посылок. Надежность и скорость доставки - основные драйверы, чтобы достичь этого роста. Запуск прямых маршрутов позволяет выйти на совершенно конкурентные сроки доставки. Так, еще с прошлого года запущен прямой маршрут Киев - Ужгород, что разгрузило Львов, который до этого служил транзитным хабом. Новый прямой маршрут Укрпошты в Кривой Рог ускорит туда доставку, а к тому же - уменьшит загруженность сортировочного центра в Днепре, высвобождая мощности для наращивания объемов в областном центре. Запущен еще одно прямое сообщение - Киев - Кременчуг. Важно, что прибытие маршрутов из Киева в областные центры совпадает с графиком региональных маршрутов
Александр Перцовский
первый заместитель генерального директора Укрпошты

В ближайшее время Укрпошта также планирует запустить магистральный маршрут Мариуполь — Краматорск — Рубежное, который соединит крупнейшие центры Донецкой области, а также Донецкую и Луганскую области между собой. Это значительно улучшит качество доставки для Донбасса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпошта поделилась планами на 2018 год. В отделениях Укрпошты уже в этом году должны начать принимать карточки.

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Рубрики: КомпанииНовостиУкраинаУкрпочта
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