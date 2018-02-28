Укрпошта ускорит доставку отправлений и запустит новые марушруты

Cроки доставки в несколько городов уже удалось сократить на сутки
Укрпошта расширила перечень городов, где доступен сервис экспресс-доставки. В дополнение к маршрутам, которые соединяют столицу с областными центрами, запущены новые прямые магистральные маршруты из Киева в Кривой Рог и Кременчуг. Это дает возможность сократить сроки доставки отправлений на сутки. Поэтому клиенты, заказывая доставку «Укрпошта Экспресс», получат свои заказы от столичных продавцов на следующий день.
В ближайшее время Укрпошта также планирует запустить магистральный маршрут Мариуполь — Краматорск — Рубежное, который соединит крупнейшие центры Донецкой области, а также Донецкую и Луганскую области между собой. Это значительно улучшит качество доставки для Донбасса.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Укрпошта поделилась планами на 2018 год. В отделениях Укрпошты уже в этом году должны начать принимать карточки.
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