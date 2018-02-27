В Украине теперь можно вернуть полную стоимость билетов на поезда

Полный возврат стоимости билетов впервые стал доступен для клиентов одного из банков

ПриватБанк запустил для своих клиентов уникальный сервис — 100% возврат стоимости ж/д билета. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель страхового бизнеса ПриватБанка Алексей Туривной.

Алексей Туривной

руководитель страхового бизнеса ПриватБанка

Сервис доступен только для тех, кто купил ж/д билет в отделении ПриватБанка, в Приват24 или на сайте bilet.pb.ua.

Подключить сервис можно в один клик при покупке билета. Услуга платная, но гарантирует, что в случае возврата билета вам вернется его полная стоимость. Чтобы получить деньги, нужно просто сдать билет в любом удобном месте. При этом не нужно никаких звонков, заявлений, подтверждений и т.п.

За первые дни работы сервиса уже 385 клиентов получили выплаты.

По словам Алексей Туривного, вскоре банк запустит и гарантированный возврат стоимости авиабилета.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в международных поездах Укрзализныци внедрят питание и Duty Free. Эти и ряд других нововведений запланированы уже на этот год.

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