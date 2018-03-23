UnionPay заключила сделку с крупной платежной компанией

ACI Worldwide и UnionPay International заключили партнерство

Платежная компания ACI Worldwide подписала стратегическое партнерство с китайской платежной системой UnionPay International.

После подключения к сети ACI, глобальная сфера присутствия UnionPay может вырасти в разы. Партнерство также послужит UnionPay фундаментом для развития новых продуктов и услуг, которые можно быстро внедрить на рынке.

В ACI отметили, что UnionPay путем имплементации ACI сможет ускорить запуск новых платежных сервисов для мобильных и онлайн-платежей.

UnionPay International, подразделение китайской UnionPay, обслуживает миллионы владельцев карт по всему миру и является излюбленным платежным брендом китайских путешественников.

Дэн Фрайт, президент группы ACI On-Demand, сказал, что компания гордится сотрудничеством с лидером отрасли. Это дает возможность обслуживать платежные предпочтения своих клиентов благодаря широкому охвату ACI и лояльной клиентской базе мерчантов и финучреждений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайский кошелек Alipay стал доступен в еще одной стране. Китайцы смогут использовать любимый кошелек в еще одной стране.

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По материалам pymnts.com