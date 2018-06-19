В Индии проходит бета-тестирование платежного сервиса WhatsApp

Почти миллион жителей Индии протестируют бета-версию платежного сервиса денежных переводов WhatsApp. Компания WhatsApp Inc. уже сотрудничает с индийским правительством, Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI) и несколькими местными банками, чтобы в будущем еще больше людей могли использовать эту платежную систему.

Дату запуска нового сервиса пока не объявили. Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель.

представитель WhatsApp



В компании добавили, что WhatsApp также тесно сотрудничает с правительством Индии, NPCI и несколькими банками, включая поставщиков платежных услуг, чтобы предоставить свой сервис денежных переводов большему числу людей и таким образом поддерживать цифровую экономику Индии.

В Индии WhatsApp конкурирует с платежной системой Paytm. Ранее в этом году основатель Paytm Виджай Шехар Шарма утверждал, что сервис мгновенных банковских переводов через UPI от WhatsApp является небезопасным.

Согласно информации источников, Министерство электроники и информационных технологий Индии обратилось к NPCI с просьбой проверить, соответствует ли платежная система WhatsApp правилам Резервного банка Индии, и, соблюдает ли он нормы безопасности данных клиентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Apple Pay запускается в Польше. Первоначально он станет доступен для клиентов восьми польских банков, а ближе к сентябрю их список расширится.

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По материалам indiatimes.com.