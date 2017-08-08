В аэропортах и торговых центрах появятся автоматы по продаже одежды

Сеть магазинов одежды Uniqlo планирует продавать самые популярные товары через торговые автоматы в аэропортах и торгово-развлекательных центрах США
Первый автомат уже работает в международном аэропорту Окленда — четвертом по пассажиропотоку в Калифорнии. Пользоваться аппаратом можно при помощи сенсорного экрана.
Сейчас для покупки доступны термофутболки и ветровки разных цветов и размеров. В дальнейшем планируется расширение ассортимента одежды.
Вещи хранятся внутри автомата в коробках или металлических банках. Для оплаты нужно воспользоваться картой. Вернуть покупку, если одежда вам не подошла, можно в обычном магазине Uniqlo или по почте.
В ближайшие два месяца еще 9 таких автоматов установят в аэропорту Хьюстона и крупных торговых центрах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Пока компания не сообщала о планах реализовать подобный проект за пределами США.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что гигант e-commerce запустит автоматы для покупки автомобилей. Ритейлер Tmall, принадлежащий Alibaba Group, планирует запустить «автомобильные вендинговые аппараты» в Китае.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ: 5 уроков от интернет-гиганта, или чему Amazon может научить банки
По материалам interfax.com.ua