В аэропортах и торговых центрах появятся автоматы по продаже одежды

Сеть магазинов одежды Uniqlo планирует продавать самые популярные товары через торговые автоматы в аэропортах и торгово-развлекательных центрах США

Первый автомат уже работает в международном аэропорту Окленда — четвертом по пассажиропотоку в Калифорнии. Пользоваться аппаратом можно при помощи сенсорного экрана.

Сейчас для покупки доступны термофутболки и ветровки разных цветов и размеров. В дальнейшем планируется расширение ассортимента одежды.

Вещи хранятся внутри автомата в коробках или металлических банках. Для оплаты нужно воспользоваться картой. Вернуть покупку, если одежда вам не подошла, можно в обычном магазине Uniqlo или по почте.

В ближайшие два месяца еще 9 таких автоматов установят в аэропорту Хьюстона и крупных торговых центрах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Пока компания не сообщала о планах реализовать подобный проект за пределами США.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что гигант e-commerce запустит автоматы для покупки автомобилей. Ритейлер Tmall, принадлежащий Alibaba Group, планирует запустить «автомобильные вендинговые аппараты» в Китае.

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По материалам interfax.com.ua